Школьный планетарий заработал в Зеленограде

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В столичной школе №842 открылся планетарий, сообщила пресс-служба префектуры Зеленоградского административного округа Москвы.

Планируется, что он будет принимать всех желающих два раза в неделю. Планетарий пригласил первых посетителей в рамках Дня науки.

Ранее сообщалось, что жители Москвы смогут наблюдать пик метеорного потока Урсиды, который произойдет в ночь с 21 на 22 декабря. Ожидается до 10 метеоров в час.