Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
В пяти парках Москвы открылась почта Деда Мороза. Отправить письмо новогоднему волшебнику могут все желающие.
"Почта Деда Мороза работает для всех посетителей парков. Взрослые и дети могут поделиться своими пожеланиями на будущий год, рассказать о впечатлениях уходящего года, а также поздравить близких и друзей с праздником. Чтобы у Деда Мороза была возможность ответить на письмо, на конверте необходимо указать обратный адрес, имя и фамилию отправителя", – рассказали в пресс-службе Мосгорпарка, передает портал мэра и правительства Москвы.
Там также отметили, что найти почтовые ящики в парках довольно легко. Они покрашены в красный цвет и на них нанесена надпись: "Почта Деда Мороза. С новым, 2018 годом, Москва!". Отправить письмо можно будет до 30 декабря. Только в Бабушкинском парке ящик будет работать до 24 декабря.
Ранее сообщалось, что до 29 декабря включительно посетители Московского зоопарка также могут написать послание Деду Морозу.
Ящик для писем установлен в здании Музея истории зоопарка на старой территории. Почта открыта каждый день с 9:00 до 17:00, кроме понедельника и вторника. Послания доставят лично Деду Морозу в Великий Устюг.
Встретить Новый год можно будет в 22 столичных парках. Начало основной программы намечено на 22:00 31 декабря, она пройдет 2:00–3:00 1 января. А в центре Москвы гостей ждет 21 развлекательная площадка, всего же по столице их будет 69.
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