Почти 30 рейсов перенесли в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах во вторник, 19 ноября.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", в Домодедово отложили четыре рейса и 12 отменили. В Шереметьево задержали четыре рейса, во Внуково – восемь задержано и один перенесли.

Ранее сообщалось, что Москва останется в тумане до 20 ноября, пока не придет похолодание: в среду во второй половине дня ожидается солнце, температура начнет понижаться.