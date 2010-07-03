Метро предупредило о возможных ограничениях из-за футбольного матча

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичное метро предупредило о возможных ограничениях на станциях, прилегающих к "ВТБ-Арене".

В 19:00 на стадионе сыграют "Динамо" и "Краснодар". В сообщении подземки в микроблоге в Twitter говорится, что добраться дотуда будет удобнее через станции "Динамо" и "Петровский парк".

"По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к "ВТБ Арене", возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок", – добавили в подземке.

Пассажирам советуют заранее покупать билеты на обратную поездку. Это поможет сэкономить время в пути после окончания матча. Оплатить проезд можно банковской картой на турникетах со специальными стикерами.