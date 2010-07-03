Прием заявок на конкурс социальной рекламы "Твой взгляд" начнется 27 сентября

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Столичный департамент средств массовой информации и рекламы вместе со школой дизайна РАНХиГС впервые проведут конкурс социальной рекламы "Твой взгляд". Заявки от участников принимаются с 27 сентября по 27 ноября.

Главная задача конкурса – создать новый имидж социальной городской рекламы, вывести ее на более высокий визуальный уровень и привлечь молодых людей к активному участию в социально-значимых проектах.

"Мы обращаемся ко всей творческой молодежи – думаю, для них это шанс попробовать свои силы в новом для себя качестве, – отметил руководитель департамента СМИ и рекламы города Москвы Иван Шубин. – Самые лучшие работы мы разместим на улицах города, в том числе на центральном медиафасаде на Тверской".

Для Москвы конкурс "Твой взгляд", по замыслу инициаторов проекта, станет возможностью для обновления визуального языка современной рекламы в городе за счет креативного потенциала начинающих дизайнеров и художников.

Партнеры конкурса: международное рекламное агентства BBDO Group, Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), Фонд поддержки современного искусства "Винзавод".

В качестве основных направлений конкурса выбраны темы о трудоустройстве молодежи, доступности спорта для всех и открытая тема. В состав жюри вошли ведущие эксперты в области современного дизайна и рекламы: директор фонда Gladway Владимир Вайнер, главный управляющий директор BBDO Group Элла Стюарт, вице-президент АКАР Елена Решетова, академик Академии графического дизайна Игорь Гурович, преподаватель Школы дизайна РАНХиГС Алексей Баранов, руководитель столичного департамента средств массовой информации и рекламы Иван Шубин и директор Школы дизайна РАНХиГС Софья Троценко.

"Участие в конкурсе – это возможность для начинающих профессионалов собрать выразительное портфолио, приобрести опыт, который станет релевантным для будущего работодателя, получить обратную связь от экспертов, – добавила Троценко. – Вопрос старта в карьере актуален всегда для молодежи, именно поэтому тема трудоустройства стала одной из основных в конкурсе".

Прием заявок продлится до 27 ноября. Результаты конкурса объявят в декабре. Помимо денежного вознаграждения, победители в сотрудничестве с департаментом средств массовой информации и рекламы смогут реализовать проект на городских рекламных поверхностях. Свои специальные призы вручат партнеры.

Параллельно с приемом заявок участников конкурса ждет образовательно-просветительская программа от ведущих специалистов АКАР и BBDO Group. Ее особенность в контенте, призванном раскрыть современные тренды в социальной и коммерческой рекламе, погрузить участников в контекст международного опыта и рассказать о самых значимых кейсах.