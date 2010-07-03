Полуэкспрессными автобусами воспользовались более 35 миллионов раз

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Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
На автобусах, курсирующих по полуэкспрессным маршрутам, совершается свыше миллиона поездок еженедельно.
В сравнении с прошлым годом пассажиров стало больше. С начала года такими автобусами воспользовались более 35 миллионов раз, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как объяснил первый замгендиректора Мосгортранса Борис Ткачук, такие автобусы ездят быстрее, чем на обычных маршрутах. Они следуют с минимальным числом остановок, высаживая людей только на самых востребованных. Это остановки около ТПУ, соцобъектов, метро, МЦК, железнодорожных платформ. Поездка благодаря этому занимает примерно на 10 минут меньше.
Транспорт ходит по выделенным полосам, что тоже уменьшает время в пути. Интервалы движения не превышают пяти минут в утренние и вечерние часы пик. На полуэкспрессных направлениях запускают автобусы большой и особо большой вместимости. Всего в Москве работают 14 таких маршрутов в разных районах города.
До конца года в столице сделают 34 километра новых выделенных полос. После этого в Москве будет действовать 369 километров выделенок.
Длина 11 участков, где организуют такие полосы, не превысит километра. В частности, протяженность полос на Марксистской и Яузской улицах, а также в Орликове переулке – по 400 метров каждая, на Самотечной улице – 470 метров, на улице Красного Маяка – 250 метров, на Головинской эстакаде – 740 метров. В Проектируемом проезде № 5108 же выделенка растянется на два километра, а на Калужском шоссе – 18 километров.
В августе заработали две новые выделенные полосы. Одна из них находится на улице Александры Монаховой, другая – на Волгоградском проспекте.
"Мосгорсправка": автобусы-полуэкспрессы
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