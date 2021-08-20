Москва онлайн покажет экскурсию по территории ГЭС-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

22 августа специально для зрителей Москвы онлайн пройдет экскурсия по территории ГЭС-2, в ходе которой вы познакомитесь с архитектурой электростанции и работой "Большая глина № 4" Урса Фишера. Вы узнаете, как менялось здание со временем и почему станция превратилась именно в Дом культуры.

ГЭС-2 – выведенная из эксплуатации в 2015 году электростанция на Болотной набережной. Станция была построена в 1905–1907 годы, носила название "Трамвайная", потому что предназначалась для питания контактной сети городских трамваев. Выполнено сооружение в неорусском стиле. Изначально крышу котельной венчала башня с часами. В 1930-х годах было решено ее убрать.

Смотрите трансляцию 22 августа в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.