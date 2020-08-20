Маршрут автобуса № 869 изменится с 22 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 22 августа изменится маршрут автобуса № 869 в Пресненском районе в центре города, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В субботу автобусы начнут заезжать в Ваганьково в обоих направлениях. При этом остановка "Улица Сергея Макеева" переносится с Звенигородского шоссе на улицу Сергея Макеева.

Также автобусы перестанут обслуживать остановку "Метро "Улица 1905 года" по Звенигородскому шоссе при следовании в область.

При этом на маршруте к парку "Фили" автобусы будут дополнительно останавливаться на остановках "Метро "Улица 1905 года", "Ваганьково", "Ваганьковское кладбище".

Ранее сообщалось, что в Москве с 15 августа прекратили работать несколько автобусных маршрутов. Речь идет об автобусах № 271, Т11к, Т70к.

У данных направлений есть дублирующие маршруты, которыми и советуют воспользоваться пассажирам: Т11 (вместо автобуса Т11к), Т70 (вместо автобуса Т70к), Т19, № 391 (вместо автобуса № 271).

