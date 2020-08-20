В Южном Тушине построят "дом-пароход"

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Необычный многофункциональный комплекс с аллюзией на морское судно​ построят в Южном Тушине, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, в основе архитектурно-планировочных решений заложены элементы, напоминающие трубы и палубы корабля. Кузнецов напомнил, что этот проект был в числе финалистов премии Москвы в области архитектуры и градостроительства – 2020 в номинации "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта коммерческого назначения".

Здание общей площадью 6 тысяч квадратных метров возведут в проезде Досфлота, владении 10, строении 1. Его фасады облицуют керамическими плитами под кирпич, керамогранитом, композитными панелями, а также декоративными металлическими решетками.

Этажность здания будет варьироваться от двух до шести в зависимости от конфигурации объемов. На первом этаже будут офисные помещения и кафе. Кроме того, запроектирован подземный паркинг.

Ранее стало известно, что в районе Крюково к концу 2020 года планируют достроить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Трехэтажное здание подойдет для занятий игровыми видами спорта: мини-футболом, баскетболом, волейболом и другими. Также там организуют тренажерные залы, оборудуют спортивный зал со вторым светом. После ввода в эксплуатацию инвестор проведет отделку помещений.

