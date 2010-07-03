Стретчинг и бачата. Как пройдет предпоследняя летняя неделя в парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные парки приглашают всех желающих на увлекательные занятия. Большая программа летнего отдыха проходит для москвичей рядом с 13 павильонами "Здоровая Москва".

Все желающие смогут бесплатно принять участие в интересных занятиях. Ежедневно в столичных парках и зонах отдыха посетителей ждут познавательные лекции, необычные мастер-классы, уроки танцев и многое другое.

21 августа основатель спортивной студии #SlimFitClub и агентства PK connection Полина Киценко прочитает для всех желающих лекцию на тему "ЗОЖ: краткий курс здоровой жизни, или с чем его не едят!".

Занятия по йоге под руководством квалифицированного тренера пройдут в ландшафтном парке "Митино". Также здесь запланированы открытые уроки по "Московскому долголетию". Все желающие смогут посетить занятие по Тай-бо, где можно будет научиться элементам единоборств без отрыва от фитнес тренировки.

В парке "Надежда" состоятся занятия по стретчингу.

Гостей Лианозовского парка также ждет интересная программа мероприятий на свежем воздухе. Здесь пройдут тренировки по Цигун, а еще все желающие смогут принять участие в занятиях по фитнесу с барабанными палочками.

В сквере имени Полетаева опытный тренер научит гостей основам суставной гимнастики, которая поможет сохранить здоровье ваших ног. Кроме этого, все желающие смогут научиться танцевать бачату.

Кроме того, в 13 парках и зонах отдыха недалеко от павильонов "Здоровая Москва" ежедневно с 16:00 до 18:00 проходят консультации психологов, посвященные различным темам.

Более 200 тысяч москвичей прошли обследования в павильонах "Здоровая Москва" с момента их открытия. Сейчас в городских зонах отдыха работает 46 медицинских павильонов. Там ежедневно можно проконсультироваться с врачами, пройти диспансеризацию и ряд диагностических исследований.

Чтобы пройти обследование, прикрепленному к поликлинике посетителю необходимы только паспорт или права. Остальным понадобится еще и московский полис ОМС. Прикрепиться к поликлинике можно прямо в павильоне. Присоединиться может любой москвич старше 18 лет.

