Стретчинг и бачата. Как пройдет предпоследняя летняя неделя в парках

19:45
19:45
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные парки приглашают всех желающих на увлекательные занятия. Большая программа летнего отдыха проходит для москвичей рядом с 13 павильонами "Здоровая Москва".
Все желающие смогут бесплатно принять участие в интересных занятиях. Ежедневно в столичных парках и зонах отдыха посетителей ждут познавательные лекции, необычные мастер-классы, уроки танцев и многое другое.
21 августа основатель спортивной студии #SlimFitClub и агентства PK connection Полина Киценко прочитает для всех желающих лекцию на тему "ЗОЖ: краткий курс здоровой жизни, или с чем его не едят!".
Занятия по йоге под руководством квалифицированного тренера пройдут в ландшафтном парке "Митино". Также здесь запланированы открытые уроки по "Московскому долголетию". Все желающие смогут посетить занятие по Тай-бо, где можно будет научиться элементам единоборств без отрыва от фитнес тренировки.
В парке "Надежда" состоятся занятия по стретчингу.
Гостей Лианозовского парка также ждет интересная программа мероприятий на свежем воздухе. Здесь пройдут тренировки по Цигун, а еще все желающие смогут принять участие в занятиях по фитнесу с барабанными палочками.
В сквере имени Полетаева опытный тренер научит гостей основам суставной гимнастики, которая поможет сохранить здоровье ваших ног. Кроме этого, все желающие смогут научиться танцевать бачату.
Кроме того, в 13 парках и зонах отдыха недалеко от павильонов "Здоровая Москва" ежедневно с 16:00 до 18:00 проходят консультации психологов, посвященные различным темам.
Более 200 тысяч москвичей прошли обследования в павильонах "Здоровая Москва" с момента их открытия. Сейчас в городских зонах отдыха работает 46 медицинских павильонов. Там ежедневно можно проконсультироваться с врачами, пройти диспансеризацию и ряд диагностических исследований.
Чтобы пройти обследование, прикрепленному к поликлинике посетителю необходимы только паспорт или права. Остальным понадобится еще и московский полис ОМС. Прикрепиться к поликлинике можно прямо в павильоне. Присоединиться может любой москвич старше 18 лет.
"Мосгорсправка": "Здоровая Москва"
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