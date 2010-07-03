Систему мониторинга уровня грунтовых вод внедрили на канале имени Москвы

17:07
17:07
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
На восстановленном участке канала имени Москвы внедрили новую систему мониторинга уровня грунтовых вод. Об этом Агентству "Москва" сообщил руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.
По его словам, новую систему мониторинга смонтировала компания-подрядчик.
"Это 17 пьезометров, которые в режиме онлайн по оптоволоконному кабелю передают в центр управления данные об уровне грунтовых вод", – рассказал Елянюшкин.
Он отметил, что в случае непредвиденных ситуаций пьезометры сразу передадут сигнал диспетчеру.
Елянюшкин уточнил, что будут приняты необходимые меры для недопущения нештатных аварийных ситуаций.
Ранее он сообщил, что почти 60 судов прошло с 16 августа по участку канала имени Москвы, восстановленному после январской аварии. По его словам, остаются небольшие ограничения, так как "на участке, который был до недавнего времени аварийным, невозможно расхождение судов".
С начала навигации, то есть с 16 по 20 августа, по участку прошло в общей сложности 58 судов: около 30 грузовых, семь пассажирских, а также 20 технических и маломерных.
16 августа возобновилось движение судов на участке канала имени Москвы между шлюзами № 7 и 8, где в начале года произошла авария. Первым по вновь открытому участку прошел пассажирский теплоход "Баттерфляй" "Флотилии Рэдиссон Ройал".
Участок находится под постоянным наблюдением специалистов. Гидротехники несколько раз в день снимают показания контрольно-измерительной аппаратуры, осматривают дамбу, дренажную систему тоннеля и другие гидротехнические сооружения, чтобы избежать нештатных ситуаций.
Прорыв дамбы канала имени Москвы произошел 10 января. Потоки воды и грязи хлынули в Тушинский тоннель, поэтому проезд по нему на некоторое время пришлось закрыть. В результате ЧП никто не пострадал, так как в момент аварии на трассе не было автомобилей.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: