Систему мониторинга уровня грунтовых вод внедрили на канале имени Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На восстановленном участке канала имени Москвы внедрили новую систему мониторинга уровня грунтовых вод. Об этом Агентству "Москва" сообщил руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.

По его словам, новую систему мониторинга смонтировала компания-подрядчик.

"Это 17 пьезометров, которые в режиме онлайн по оптоволоконному кабелю передают в центр управления данные об уровне грунтовых вод", – рассказал Елянюшкин.

Он отметил, что в случае непредвиденных ситуаций пьезометры сразу передадут сигнал диспетчеру.

Елянюшкин уточнил, что будут приняты необходимые меры для недопущения нештатных аварийных ситуаций.

Ранее он сообщил, что почти 60 судов прошло с 16 августа по участку канала имени Москвы, восстановленному после январской аварии. По его словам, остаются небольшие ограничения, так как "на участке, который был до недавнего времени аварийным, невозможно расхождение судов".

С начала навигации, то есть с 16 по 20 августа, по участку прошло в общей сложности 58 судов: около 30 грузовых, семь пассажирских, а также 20 технических и маломерных.

16 августа возобновилось движение судов на участке канала имени Москвы между шлюзами № 7 и 8, где в начале года произошла авария. Первым по вновь открытому участку прошел пассажирский теплоход "Баттерфляй" "Флотилии Рэдиссон Ройал".

Участок находится под постоянным наблюдением специалистов. Гидротехники несколько раз в день снимают показания контрольно-измерительной аппаратуры, осматривают дамбу, дренажную систему тоннеля и другие гидротехнические сооружения, чтобы избежать нештатных ситуаций.

Прорыв дамбы канала имени Москвы произошел 10 января. Потоки воды и грязи хлынули в Тушинский тоннель, поэтому проезд по нему на некоторое время пришлось закрыть. В результате ЧП никто не пострадал, так как в момент аварии на трассе не было автомобилей.