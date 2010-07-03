Лаунж-зоны с розариями украсят Тверскую в День города

Фото: представлено оргкомитетом цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Свой день рождения в этом году Москва будет отмечать 7 и 8 сентября. Главной темой праздника станет юбилей ВДНХ. На время празднования, Тверская и близлежащие улицы (Моховая, Охотный ряд) станут пешеходными. На них будут открыты четыре тематические площадки, каждая будет посвящена символам истории Выставки. Об этом сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Гостей ждет культурная программа, необычные арт-объекты, четыре тематические лаунж-зоны – "зеленые" островки отдыха. На первой праздничной площадке "Рождение легенды" (Тверская улица, дом № 8, корпус 1), появится лаунж-зона "Колосья". По замыслу создателей, это своего рода отсылка к знаменитым фонтанам ВДНХ "Дружба народов" и "Золотой колос".

На площади 96 квадратных метров вырастут тополя, расцветут хризантемы, а тонкий аромат обеспечат злаковые растения. Расслабиться можно будет на скамейках, подобных тем, которые стояли на ВДНХ в середине прошлого века.

Фото представлено оргкомитетом цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

На второй площадке праздника "Программа возрождения" расцветут розы. Лаунж-зона "Розарий" – мини-реплика розария на ВДНХ – будет находиться на Тверской улице, дом 6, cтроение 2.

На этой же площадке появится пятиметровая финиковая пальма – очень похожая на ту, что в 1950-х годах украшала площадку около павильона "Грузинская ССР".

Локация повторит ковровый цветник, который расположен на ВДНХ между фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок".

На четвертой площадке "Новая эра" по адресу: Охотный ряд, дом 2, появится лаунж-зона "Центральная клумба ВДНХ". Здесь появится изгородь из кизильника, западные туи, липы, бегонии, бархатцы, пеларгонии.

Площадку для паркура будет окружать кизильник блестящий, спирея, пузыреплодник калинолистный сорта Диаболо. В "Зиплайн-парке" появятся бегонии, цинерарии и туи шаровидные. Возле памп-трека "вырастут" березы и злаковые растения.

