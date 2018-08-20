Гигантский флаг России развернут в Парке Победы 22 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В День государственного флага, 22 августа, в Парке Победы пройдет патриотический флешмоб, сообщает Агентство "Москва".

На площади около Музея Победы развернут Государственный флаг России площадью около тысячи квадратных метров. Развернутое полотно триколора пронесут по площади Победителей.

Затем участники акции и зрители исполнят гимн страны. А в завершение флешмоба все желающие смогут сфотографироваться с огромным флагом. Флаг будут разворачивать курсанты Академии МЧС, добровольцы "Мосволонтер", участники проекта для москвичей старшего поколения "Московское долголетие".

На Входной площади парка продолжатся праздничные мероприятия. В программе показательное выступление всадников совместной команды Кавалерийского почетного эскорта президентского полка и Кремлевской школы верховой езды. Также выступит Детская группа конного церемониала. Юные воспитанники Кремлевской школы верховой езды продемонстрируют специально подготовленную к празднику показательную программу.

На детской площадке пройдут мастер-классы по футболу, волейболу и бадминтону. Состоится праздничный флешмоб по массовому запуску воздушных шаров в цветах российского триколора. В течение всего дня в парке будут проходить конкурсы и викторины, можно будет собрать гигантский пазл "Российский флаг" и поучаствовать в создании флага с помощью отпечатков рук на полотне.

Как Москва отметит День Государственного флага



Ранее сообщалось, что Москву украсят ко Дню российского флага. На билбордах, афишных стендах и остановочных павильонах разместят 500 плакатов. 22 августа в 20:04 на медиафасадах домов на Новом Арбате горожане и гости столицы смогут полюбоваться архитектурно-праздничной подсветкой с поздравительным видеороликом, посвященным знаменательной дате.

Кроме того, видеоролик можно увидеть на медиафасаде здания Центрального телеграфа. Флаговое оформление триколора также появится на Большом Каменном, Большом Москворецком, Бородинском, Большом Устьинском и Новоарбатском мостах.

Ко Дню Государственного флага РФ для москвичей подготовили обширную праздничную программу. В нее войдут около 250 концертов, выставок и мастер-классов. В бесплатных мероприятиях будут участвовать 17 столичных парков, 149 библиотек и культурных центров столицы.

День герба и флага в России с 1994 года празднуют 22 августа. По результатам опросов ВЦИОМ, большинство граждан России гордятся национальной символикой.

