Налоги от "упрощенки" принесли бюджету столицы более 48 миллиардов рублей с начала года

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За полгода налоги от "упрощенки" дали московскому бюджету более 48 миллиардов рублей. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
"Поступления в бюджет Москвы от упрощенной системы налогообложения в первом полугодии 2018-го составили 48,4 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в 1,3 раза", – сказала она.
Вице-мэр отметила, что увеличение налоговых доходов отчасти связано с развитием индивидуального предпринимательства в столице. При этом число предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения также увеличивается.
Ранее сообщалось, что количество индивидуальных предпринимателей в столице увеличилось в январе-марте 2018 года на 11,5 процента по сравнению аналогичным периодом 2017-го.
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