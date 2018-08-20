Один человек погиб в результате пожара в жилом доме на севере Москвы

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Пожар произошел в ночь на понедельник, 20 августа, в жилом 16-этажном доме на улице Илимская на севере Москвы.

В результате инцидента погиб один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Пламя вспыхнуло в квартире на девятом этаже.

Из-за сильного горения, пожарные решили эвакуировать весь дом. В настоящее время пожар потушен, эвакуированы около 40 человек.

Писательница Юлия Шилова ранее предотвратила пожар в столичном доме на Ленинском проспекте, где находится ее квартира.