Москва 24 покажет презентацию исторического проекта "Москва под бомбами 1941–1943"

Фото: ТАСС/Zuma/Mondadori Portfolio

В пятницу, 21 июля, в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, в рамках которой будет представлен проект "Москва под бомбами 1941–1943".

Перед собравшимися выступят:



руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;

директор фонда сохранения исторической памяти "Я помню", член ученого совета Музея Победы Артем Драбкин;

директор Государственного музея обороны Москвы Елена Сереброва;

руководитель проектов фонда развития науки и культуры "Таволга" Василий Новиков.

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Смотрите прямую трансляцию 21 июля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.