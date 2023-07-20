15:26События
Москва 24 покажет презентацию исторического проекта "Москва под бомбами 1941–1943"
Фото: ТАСС/Zuma/Mondadori Portfolio
В пятницу, 21 июля, в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, в рамках которой будет представлен проект "Москва под бомбами 1941–1943".
Перед собравшимися выступят:
- руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
- директор фонда сохранения исторической памяти "Я помню", член ученого совета Музея Победы Артем Драбкин;
- директор Государственного музея обороны Москвы Елена Сереброва;
- руководитель проектов фонда развития науки и культуры "Таволга" Василий Новиков.
Смотрите прямую трансляцию 21 июля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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