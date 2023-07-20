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15:26

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Москва 24 покажет презентацию исторического проекта "Москва под бомбами 1941–1943"

Фото: ТАСС/Zuma/Mondadori Portfolio

В пятницу, 21 июля, в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, в рамках которой будет представлен проект "Москва под бомбами 1941–1943".

Перед собравшимися выступят:

  • руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
  • директор фонда сохранения исторической памяти "Я помню", член ученого совета Музея Победы Артем Драбкин;
  • директор Государственного музея обороны Москвы Елена Сереброва;
  • руководитель проектов фонда развития науки и культуры "Таволга" Василий Новиков.

Смотрите прямую трансляцию 21 июля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городпресс-конференция
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