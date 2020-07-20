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Москва 24

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Город

14:40

"TVоя Москва" проводит ежегодный конкурс для творческой молодежи

город образование

Фото: Москва 24/Никита Симонов

АО "Москва Медиа" запускает шестой сезон образовательного проекта "TVoя Москва". Проект дает конкурсантам возможность широко заявить о себе, представить свои работы профессионалам отрасли и получить стажировку в одном из ведущих СМИ.

Участники конкурса могут заявить авторские работы по четырем актуальным медианаправлениям:

  • Телевидение. Участникам необходимо представить видеорепортаж о городе, его жителях или событиях. Работы принимаются в формате mp4/avi. Хронометраж не более 3 минут.
  • Подкаст. Конкурсант должен в свободной форме рассказать о Москве, ее жителях или событиях. В номинации должны быть представлены только реальные истории. Работы принимаются в формате mp3/wav. Хронометраж не более 3 минут.
  • Online. Участнику необходимо предоставить видео, подготовленное для публикации в видеоблоге (влоге). Технические требования: формат файла mp4/avi, размер файла не более 1 Гб, хронометраж не более 3 минут. Тема остается на усмотрение участника.
  • Реклама. Конкурсанту необходимо разработать визуальное решение для привлечения внимания к социально значимой проблеме. Предоставить полиграфический постер/цифровой постер/видеоролик, хронометраж до 65 секунд.

Работы будут оцениваться по таким критериям, как точность и доходчивость изложения материала, глубина раскрытия заявленной темы, эмоциональная составляющая, новизна идеи, оригинальность и гибкость мышления.

Работы на конкурс принимаются до 10 октября 2020 года. Подробно о проекте "TVоя Москва" и конкурсе можно узнать здесь.

Мероприятие проводится при финансовой поддержке департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

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