Фото: Москва 24/Никита Симонов

Коммунальные службы Москвы каждые три часа поливают дороги из-за жары, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства в своем телеграм-канале.

В воскресенье воздух в столице прогрелся до 31 градуса. Отмечается, что полив проезжей части помогает снизить уровень пластической деформации от длительного воздействия прямых солнечных лучей.

Коммунальные службы проводят аэрацию, чтобы остудить воздух, нагревающийся от асфальта. Автомобилистов призвали с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.

Оранжевый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до вечера понедельника. Это предпоследний уровень погодной опасности, который означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Предупреждение будет действовать с 12:00 до 20:00 воскресенья и понедельника. В это время в городе ожидается очень высокая температура – от 30 до 32 градусов. Синоптики ожидают, что аномальная жара сохранится в Московском регионе до конца следующей недели. Дневные показания термометров будут близки к абсолютным максимумам за всю историю метеонаблюдений.

Во вторник и пятницу в Москве ожидается до 35 градусов, в среду и четверг – до 34, в субботу – до 33 градусов. По оценке метеорологов, прогностические значения ультрафиолетового индекса будут достигать интервала 6–8.