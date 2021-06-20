Фото: Москва 24/Никита Симонов
Коммунальные службы Москвы каждые три часа поливают дороги из-за жары, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства в своем телеграм-канале.
В воскресенье воздух в столице прогрелся до 31 градуса. Отмечается, что полив проезжей части помогает снизить уровень пластической деформации от длительного воздействия прямых солнечных лучей.
Коммунальные службы проводят аэрацию, чтобы остудить воздух, нагревающийся от асфальта. Автомобилистов призвали с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.
Оранжевый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до вечера понедельника. Это предпоследний уровень погодной опасности, который означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Предупреждение будет действовать с 12:00 до 20:00 воскресенья и понедельника. В это время в городе ожидается очень высокая температура – от 30 до 32 градусов. Синоптики ожидают, что аномальная жара сохранится в Московском регионе до конца следующей недели. Дневные показания термометров будут близки к абсолютным максимумам за всю историю метеонаблюдений.
Во вторник и пятницу в Москве ожидается до 35 градусов, в среду и четверг – до 34, в субботу – до 33 градусов. По оценке метеорологов, прогностические значения ультрафиолетового индекса будут достигать интервала 6–8.
Метеоролог рассказал, сколько еще продлится жара в столице
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: