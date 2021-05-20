Над Боровским шоссе в Москве построили опоры эстакады

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Опоры эстакады над Боровским шоссе построили, сейчас завершается их бетонирование. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

По словам главы ведомства Рафика Загрутдинова, через месяц ожидаются поставки металла. После этого строители смогут приступить к укрупнительной сборке металлоконструкций пролетных строений.

Работы ведутся в рамках проекта по строительству участка магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Дорога пройдет от Боровского до Киевского шоссе, далее до Калужского шоссе через Прокшино и Картмазово, затем через Бутово до Варшавского шоссе и города Видное.

Полностью завершить строительство развязок планируется в 2023 году. Дорога станет полноценным дублером МКАД и в том числе позволит связать районы ТиНАО.

Помимо возведения эстакады над Боровским шоссе, предусмотрено также строительство двух подземных переходов и тоннеля под Киевским шоссе.