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Москва 24

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Культура

11:47

Столичные парки подготовили культурную программу на предстоящую неделю

город культура досуг

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московские парки подготовили программу онлайн-мероприятий на неделю с 20 по 25 апреля. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Пользователи Сети смогут удаленно побывать на мастер-классах по рисованию, фотографии, на виртуальных экскурсиях и спортивных занятиях. Об участии в программе заявили Парк Горького, "Музеон", сад "Эрмитаж", парк "Сокольники" и несколько других природных территорий.

Так, сад "Эрмитаж" проведет мастер-классы по живописи. Первое занятие из цикла опубликуют на странице парка в социальной сети в понедельник, 20 апреля. Проведет его художник Борис Клементьев. Мастер научит работать с пейзажами.

21 апреля в Измайловском парке подхватят тему и объяснят особенности пейзажных коллажей. Участникам для работы потребуются картон, цветная бумага, клей и ножницы.

Что касается экскурсий, то начнет эстафету подобных мероприятий усадьба Воронцово. 20 апреля в 12:00 на странице парка опубликуют видеоэкскурсию об усадебных прудах. Их историю представит искусствовед Вероника Терлецкая.

Полный список мероприятий в парках Москвы доступен на сайте. Участие во всех них абсолютно бесплатно.

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