В Москве проходит акция "Библионочь"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве стартовала ежегодная акция "Библионочь". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского.

Кибовский отметил, что в рамках акции запланировано 2,8 тысячи мероприятий, которые пройдут во всех округах столицы. Он добавил, что некоторые из них будут доступны до 6:00.

"Я всех приглашаю принять участие в этом замечательном празднике", – сказал Кибовский.

На открытии "Библионочи" глава департамента культуры презентует новую книгу "500 неизвестных". Она посвящена современному виду русской портретной живописи – историко-предметному методу атрибуции.

Ранее поучаствовать в акции предложил Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что в этом году к акции присоединились новые площадки, а партнеры готовят скидки на книги.

Мероприятия акции "Библионочь" будут проходить до утра 21 апреля. Программу выбрали горожане на портале "Активный гражданин". Почти каждый третий из них посчитал, что необходимы встречи с писателями. Посетителей ждут также спектакли, концерты, квесты, мастер-классы.