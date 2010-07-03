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20 апреля, 19:57

В Москве проходит акция "Библионочь"

город культура

20 апреля, 19:57

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве стартовала ежегодная акция "Библионочь". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского.

Кибовский отметил, что в рамках акции запланировано 2,8 тысячи мероприятий, которые пройдут во всех округах столицы. Он добавил, что некоторые из них будут доступны до 6:00.

"Я всех приглашаю принять участие в этом замечательном празднике", – сказал Кибовский.

На открытии "Библионочи" глава департамента культуры презентует новую книгу "500 неизвестных". Она посвящена современному виду русской портретной живописи – историко-предметному методу атрибуции.

Ранее поучаствовать в акции предложил Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что в этом году к акции присоединились новые площадки, а партнеры готовят скидки на книги.

Мероприятия акции "Библионочь" будут проходить до утра 21 апреля. Программу выбрали горожане на портале "Активный гражданин". Почти каждый третий из них посчитал, что необходимы встречи с писателями. Посетителей ждут также спектакли, концерты, квесты, мастер-классы.

Более 200 площадок подготовили в Москве к "Библионочи"

город культура

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