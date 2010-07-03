Написать фанфики и поучаствовать в квесте смогут юные посетители "Библиосумерек"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Квесты, интерактивные спектакли, мастер-классы и встречи с детскими писателями состоятся 20 апреля в библиотеках столичного департамента культуры в рамках программы "Библиосумерки". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятия пройдут в 69 учреждениях в рамках акции "Библионочь". Главная тема "Библиосумерек" – известные герои сказок, кинолент и мультфильмов. Мастер-классы будут связаны с созданием мультфильмов и рисунков, а на квесте у гостей проверят знание саги о Гарри Поттере.

В 12 библиотеках впервые организуют "Литературные лаборатории фанфиков" – это любительские сочинения, написанные по мотивам знаменитых литературных или кинопроизведений. В создании своих историй участникам лабораторий помогут писатели.

Всероссийская акция "Библионочь" стартует в 85 субъектах РФ 20 апреля. Тема – "Весь мир – театр". Все библиотеки-участницы будут работать до полуночи, у каждой своя программа. Во время этой акции просроченные книги можно будет вернуть в библиотеки Москвы без штрафа.