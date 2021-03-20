На фасаде Пушкинского музея открыли мемориал в память об Ирине Антоновой

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Мемориальную доску в память о президенте Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирине Антоновой открыли на фасаде учреждения. Об этом сообщает РИА Новости.

20 марта Антоновой могло исполниться 99 лет.

"Мы будем делать все возможное, чтобы увековечить ее память не только сегодня, открытием мемориальной доски, но и нашими последующими действиями, для того, чтобы память об Ирине Александровне, о ее сподвижничестве, переходила от поколения к поколению", – подчеркнула на церемонии вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Мемориальную доску с бронзовым рельефом выполнил народный художник России, скульптор Георгий Франгулян. Она размещена рядом с мемориалами, посвященными основателю музея Ивану Цветаеву, архитектору здания Роману Клейну, а также главному меценату музея Юрию Нечаеву-Мальцову.

Как заявила министр культуры Ольга Любимова, в Москве также может появится сквер имени Ирины Антоновой. Кроме того, рассматривается возможность создания в ее честь исследовательского гуманитарного центра и именной стипендии.

Президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова скончалась в декабре 2020 года. В должности директора Пушкинского музея она проработала с февраля 1961 по июль 2013 года.

