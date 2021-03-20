Шапошников рассказал о реконструкции Кольского пруда

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице 15 марта начались работы по реконструкции Кольского пруда, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он отметил, что работы планируют завершить к сентябрю.

"Вместе с представителями Префектуры #СВАО, ГУП "Мосводостока" и главой Управы #Свиблово Андрианом Кучмой вышли на объект. Сейчас здесь установлены строительные бытовки, организована временная дорога, спилены несколько аварийных деревьев", – написал Шапошников в Facebook.

По его словам, строительная техника будет заезжать через гаражи, чтобы не создавать неудобств горожанам.

"Все строительные городки для рабочих – и на Кольском, и на Лазоревом, будут устроены на твердых покрытиях, чтобы не создать угрозы для природных объектов", – добавил он.

Шапошников уточнил, что пожелания москвичей, высказанные в ходе общественных слушаний, были учтены проектировщиками и будут реализованы в точном соответствии с обещаниями.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке столицы началась реконструкция береговых линий малых прудов. Модернизация поможет улучшить экологию, а также создать пространство для прогулок и занятий спортом. После реконструкции пруды станут украшением и гордостью столичных районов.

Планируется, что очистят и приведут в порядок Капустинский и Лазоревые пруды. Кроме того, к июлю завершатся работы по реабилитации Ясного пруда, а к концу года – Медведковского.