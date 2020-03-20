Более тысячи рабочих мест создано к открытию новых участков метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 1,3 тысячи рабочих появилось к запуску участков Некрасовской линии и Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на юго-востоке столицы, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он рассказал, что сотрудники будут обслуживать второй участок Некрасовской линии, куда войдут станции "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская", а также участок БКЛ – от "Нижегородской" до "Лефортово". Более тысячи сотрудников уже обслуживают первый участок Некрасовской линии между станциями "Некрасовка" и "Косино" и новое электродепо "Руднево", передает Агентство "Москва".

Заммэра пояснил, что большинство новых работников заняты на ключевых для подземки специальностях: это машинисты электропоезда, кассиры, инспекторы службы безопасности, дежурные по станции, специалисты по содержанию и техническому обслуживанию инфраструктуры. Часть сотрудников перевели с других линий, другую часть после прохождения необходимого обучения.

Ликсутов добавил, что метро постоянно принимает на работу новых сотрудников и обучает их на базе своего центра. Он напомнил, что с запуском нового участка на юго-востоке столицы улучшится транспортная доступность для 470 тысяч жителей нескольких районов.

Некрасовскую линию метро закроют на несколько дней для подключения инженерных коммуникаций новых станций к действующей инфраструктуре. С 21:00 20 марта будут недоступны "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Возобновит работу розовая ветка во вторник, 24 марта.

У временно закрытых станций пустят бесплатные автобусы. Они будут курсировать от станции "Некрасовка" Некрасовской линии до станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии с остановками у метро "Лухмановская" и "Улица Дмитриевского".

Жители микрорайонов Кожухово и Люберецкие Поля смогут воспользоваться автобусами № 821, 841 и 872. Количество транспорта на этих маршрутах увеличат.

Возле закрытых станций и на некоторых станциях Таганско-Краснопресненской линии будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они помогут сориентироваться и выбрать нужный маршрут.

В районах Новокосино, Косино-Ухтомском и Некрасовка организуют приоритетный проезд для общественного транспорта. На нескольких участках запретят парковаться.

Четыре новые станции на Некрасовской линии и две на БКЛ собираются открыть в конце месяца. Линия протяженностью 19,6 километра с 9 станциями станет дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской линии, который пока работает в режиме хронической перегрузки.