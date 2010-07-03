Последний шанс покататься на коньках у москвичей будет 25 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Катки с искусственным льдом прекратят работу в столице 25 марта, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что закроются более 200 ледовых площадок. Это связано с тем, что в городе установилась погода с положительной температурой.

"Катки закрываются, техническое оборудование консервируется до следующего зимнего сезона", – подчеркнул заммэра. По его словам, площадки, на которых располагались катки, переведут на летний режим эксплуатации.

Всего к работе в зимний период 2018–2019 в Москве работало более 1,5 тысячи катков, в том числе свыше 200 – с искусственным льдом. В пресс-службе Мосгорпарка отметили, что ледовые площадки становятся непригодными для катания, когда в течение нескольких дней температура воздуха держится на уровне 2–5 градусов тепла или идет дождь.

Ранее сообщалось, что три катка ВДНХ в сезоне-2018/19 приняли более 500 тысяч посетителей. В общей сложности на катках прошло более 100 интерактивных мероприятий, в том числе концерты, флешмобы и вечеринки на льду. Москвичи и гости столицы встречали здесь Новый год, праздновали Рождество, День защитника Отечества и Международный женский день.

На катке "Цветник", рассчитанном на 1,2 тысячи человек, работала площадка для детей, которые учились делать первые шаги на льду. На катке "Ракета" проводились вечеринки, мастер-классы и танцевальные флешмобы.

На них действовала льготная программа. Определенные сеансы бесплатно могли посетить пенсионеры и члены многодетных семей. Для студентов всех форм обучения действовали скидки. Третий каток – в парке "Останкино" – работал бесплатно вне зависимости от дня недели и времени суток.