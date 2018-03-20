Травмпункт в Бирюлеве Восточном оборудуют для маломобильных граждан

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Филиал №3 поликлиники №52, расположенный в районе Бирюлево Восточное, оборудуют для маломобильных групп населения. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы со ссылкой на слова руководителя ведомства Валерия Леонова.

"Согласована проектная документация на проведение комплекса мероприятий по приспособлению здания травматологического пункта для доступа и комфортного передвижения маломобильных групп населения. Проектом предусмотрен ремонт главного входа и входной группы в медицинском учреждении, а также обустройство существующего санузла", – сказал он, передает Агентство "Москва".

В пресс-службе отметили, что на лестнице перед главным входом изменят количество ступеней, заменят покрытие крыльца на термообработанную гранитную плитку, а также отремонтируют существующий пандус. Вход в здание будет без порогов.

Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене появились 10 новых гусеничных подъемников для маломобильных пассажиров. С их помощью люди в инвалидных креслах смогут пользоваться лестницами и перемещаться по платформам.

Чтобы получить услугу, необходимо предварительно оформить заявку. Гусеничные подъемники будут перевозить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Для этого сотрудники подземки пройдут специальную подготовку.

Также специальными посадочными платформами для маломобильных пассажиров оснастят двести трамвайных остановок. Платформа выше трамвайных путей на 30 сантиметров. Она упрощает посадку и высадку людям с ограниченными возможностями.