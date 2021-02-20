В Марьине отремонтируют филиал детской городской поликлиники № 148

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном районе Марьино отремонтируют филиал № 3 детской городской поликлиники № 148, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, соответствующая документация согласована.

"Во время работ будет обновлена наружная отделка здания, в том числе заменены отмостки, сделан новый вентилируемый фасад и отделан цоколь. Также установят новые флагодержатели и внешнюю навигацию, а на фасадной части главного входа появится световая вывеска с логотипом "Моя поликлиника", – приводятся в материале слова Леонова.

В ходе работ специалисты проведут отделку основных, вспомогательных, обслуживающих и технических помещений, а также заменят коммуникации. Также планируется обновить фасад.

Внутри здания заменят часть перегородок, пол и чистовое покрытие, обновят потолки и стены, установят новые двери, окна и витражные системы.

В пресс-службе департамента капитального ремонта города отметили, что ремонт проведут в рамках реализации нового московского стандарта.

"Кроме того, новый облик получит и прилегающая к поликлинике территория. В ходе благоустройства разделят пешеходные и транспортные потоки, обновят покрытие дорог и тротуаров, обустроят детскую площадку, установят малые архитектурные формы, а также дополнительно озеленят территорию", – говорится в сообщении.

Ранее Сергей Собянин осмотрел итоги работ по комплексной реконструкции здания филиала № 2 детской городской поликлиники № 125 в Лианозове. Мэр города отметил, что крупнейшая программа реконструкции поликлиник – крупнейшая в стране и за всю историю Москвы – начинает набирать обороты.

При модернизации учитывалась особая рассадка, позволяющая избегать возникновения очередей на прием. Еще одна инновационная мера – отдельный вход для инфекционных больных с фильтр-боксом. Это решение позволит снизить вероятность распространения инфекции.