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Город

15:14

Музей скульптуры появится в центре Москвы

город культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Музей скульптуры Фонда содействия развития культуры и искусства имени Дашинимы Намдакова появится в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Гардостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила соответствующие изменения в городские правила землепользования и застройки по адресу: Барашевский переулок, 4.

В настоящее время по данному адресу находится неэксплатируемое здание площадью около 2,6 тысячи квадратных метров. В ближайшее время его реконструируют и приспособят для возведения музея скульптуры. После реконструкции площадь музея составит 2,9 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что к 2022 году отреставрируют театральный музей имени Бахрушина. Специалисты планируют сделать реставрацию всех памятников и на территории исторической усадьбы Бахрушина.

Проект "Бахрушинский квартал" позволит музею создать современные комфортные условия для посетителей и сотрудников.

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