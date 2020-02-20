Московская канатная дорога изменит график работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

График работы Московской канатной дороги скорректируют на время празднования Дня защитника Отечества. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе дороги объяснили, что изменения связаны с тем, что на территории спорткомплекса "Лужники" будут проводиться праздничные мероприятия.

Канатная дорога будет работать в обычном режиме до 17:30. После этого, вплоть до 20:30, прокатиться можно будет без высадки на станции "Лужники". С 20:30 до 21:15 проезд будет закрыт полностью, потом до конца дня перевозку начнут осуществлять в обычном режиме выходного дня.

Одной из главных московских площадок празднования Дня защитника Отечества станет территория ВДНХ. Здесь подготовят сразу несколько тематических зон, в которых можно будет пообщаться с историческими реконструкторами или познакомиться с бытом солдат разных эпох. Все мероприятия будут бесплатными.

К празднованию также подключатся столичные парки. Среди организаторов программы Парк Горького, Воронцовский парк, "Кузьминки", сад имени Баумана, а также несколько других мест отдыха. Всего праздничные гулянья проведут в 17 парковых зонах.

Завершающим аккордом Дня защитника Отечества в Москве станет праздничный салют. По столице оборудуют 16 площадок, где запустят в небо более 10 тысяч и свыше 70 видов фейерверков.

Официальный запуск канатной дороги от "Лужников" до Воробьевых гор состоялся 26 ноября 2018 года. Церемонию посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Перевозчик регулярно проводит акции в честь тех или иных праздников или событий.

