Московская канатная дорога изменит график работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
График работы Московской канатной дороги скорректируют на время празднования Дня защитника Отечества. Об этом сообщает РИА Новости.
В пресс-службе дороги объяснили, что изменения связаны с тем, что на территории спорткомплекса "Лужники" будут проводиться праздничные мероприятия.
Канатная дорога будет работать в обычном режиме до 17:30. После этого, вплоть до 20:30, прокатиться можно будет без высадки на станции "Лужники". С 20:30 до 21:15 проезд будет закрыт полностью, потом до конца дня перевозку начнут осуществлять в обычном режиме выходного дня.
Одной из главных московских площадок празднования Дня защитника Отечества станет территория ВДНХ. Здесь подготовят сразу несколько тематических зон, в которых можно будет пообщаться с историческими реконструкторами или познакомиться с бытом солдат разных эпох. Все мероприятия будут бесплатными.
К празднованию также подключатся столичные парки. Среди организаторов программы Парк Горького, Воронцовский парк, "Кузьминки", сад имени Баумана, а также несколько других мест отдыха. Всего праздничные гулянья проведут в 17 парковых зонах.
Завершающим аккордом Дня защитника Отечества в Москве станет праздничный салют. По столице оборудуют 16 площадок, где запустят в небо более 10 тысяч и свыше 70 видов фейерверков.
Официальный запуск канатной дороги от "Лужников" до Воробьевых гор состоялся 26 ноября 2018 года. Церемонию посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Перевозчик регулярно проводит акции в честь тех или иных праздников или событий.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: