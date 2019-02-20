Сотрудникам филиала Центра планирования семьи в Зюзино предложили работу

Все сотрудники филиала №1 Центра планирования семьи и репродукции (ЦПСиР), который расположен на Севастопольском проспекте, получили предложения работы, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, сообщает пресс-служба департамента.
"На встречу пришли главные врачи и больницы имени Юдина, там есть акушерский стационар, и больницы имени Ворохобова – там в этом году будет открыт крупнейший перинатальный центр с огромными возможностями", – приводятся в сообщении слова Хрипуна, передает Агентство "Москва".
Он отметил, что в системе здравоохранения столицы достаточно вакансий для сотрудников филиала.
Главный врач ЦПСиР Олег Латышкевич, в свою очередь, сообщил, что на сегодняшний день трудоустроены уже более 70 сотрудников филиала.
По словам Латышкевича, индивидуальный подход обеспечивается каждому сотруднику с учетом его места жительства, занимаемой должности, а также его образования.
Ранее департамент здравоохранения сообщил, что эксплуатация здания филиала №1 ЦПСиР невозможна без капитального ремонта, и объект не будет работать.
Здание не функционирует уже почти три месяца, оно закрыто по решению суда на основании предписания Роспотребнадзора.
Теперь москвичам предстоит решить, какое медучреждение появится в Зюзино на этом месте.
Роддом № 10 построили свыше 65 лет назад. Теперь он не соответствует современным требованиям. В учреждении, в частности, нет специализации по выхаживанию недоношенных детей, а детская реанимация рассчитана всего на шесть коек.
Рожениц района Зюзино, планировавших роды в этом роддоме, перевели в Центр планирования семьи и репродукции. Все они довольны уровнем медицинской помощи и условиями пребывания.
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