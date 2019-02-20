Более 20 объектов Москвы претендуют на премию "Здание года"

Более 20 московских архитектурных объектов поборются за премию "Здание года", которую проводит международный портал ArchDaily. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
"Очень радует, что московских объектов в голосовании также много. <...> Даже само количество – уже большой результат. Он показывает, что московская и российская архитектура все лучше узнается за рубежом, начинает выигрывать в международных конкурсах", – приводит слова Кузнецова портал мэра и правительства Москвы.
На премию "Здание года" претендуют 22 объекта, в том числе стадион "Лужники" и галерея "Дом на крыше" в центре дизайна и архитектуры Artplay. Также в конкурсе участвуют штаб-квартира музея "Гараж", Сколковский институт науки и технологий, башня "Восток" комплекса "Федерация" делового центра "Москва-Сити", круглый детский сад на Варшавском шоссе, школа "Летово" и скейт-парк у станции метро "Парк культуры".
Победителей определят пользователи портала ArchDaily. Голосование продлится до 11 марта, а победителей объявят на следующий день. В прошлом году премию завоевал столичный парк "Зарядье".
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