Более 20 объектов Москвы претендуют на премию "Здание года"

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Более 20 московских архитектурных объектов поборются за премию "Здание года", которую проводит международный портал ArchDaily. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Очень радует, что московских объектов в голосовании также много. <...> Даже само количество – уже большой результат. Он показывает, что московская и российская архитектура все лучше узнается за рубежом, начинает выигрывать в международных конкурсах", – приводит слова Кузнецова портал мэра и правительства Москвы.

На премию "Здание года" претендуют 22 объекта, в том числе стадион "Лужники" и галерея "Дом на крыше" в центре дизайна и архитектуры Artplay. Также в конкурсе участвуют штаб-квартира музея "Гараж", Сколковский институт науки и технологий, башня "Восток" комплекса "Федерация" делового центра "Москва-Сити", круглый детский сад на Варшавском шоссе, школа "Летово" и скейт-парк у станции метро "Парк культуры".

Победителей определят пользователи портала ArchDaily. Голосование продлится до 11 марта, а победителей объявят на следующий день. В прошлом году премию завоевал столичный парк "Зарядье".

