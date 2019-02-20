Серия бесплатных экскурсий пройдет на ВДНХ 21 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всемирный день экскурсовода отметят на ВДНХ 21 февраля. К празднику на выставке подготовили серию бесплатных экскурсий по территории и основным экспозициям, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, гости ВДНХ узнают об истории комплекса, вместе с гидами посетят выставки, посвященные литературе и искусству, а завершится программа обзорным туром по центру "Космонавтика и авиация".

Чтобы попасть на бесплатные экскурсии, нужно зарегистрироваться. Также нужно купить входной билет в павильон.

День экскурсовода в том числе отметят 54 сотрудника выставки. Это специалисты с историческим, искусствоведческим, культурологическим и лингвистическим образованием. Они проводят экскурсии на английском, испанском, китайском, французском, итальянском и других языках.

Накануне Всемирного дня экскурсовода, отмечаемого 21 февраля, аналитическое издание "ТурСтат" представило лучшие экскурсионные направления туризма в России. По данным агентства, Москва и Московская область вошли в тройку лучших направлений для экскурсионного отдыха в России.

В пятерке лучших направлений для туристических маршрутов лидирует Санкт-Петербург. За этот город отдали 30% голосов. Далее расположились Москва, Московская, Ярославская и Тульская области. За Москву и Подмосковье проголосовали 15% опрошенных, за Тульскую и Ярославскую области – по 11%.

Сообщается, что экскурсионный туризм в России, включающий культурно-познавательные туры и экскурсии с гидами, составляет более 15 миллионов поездок и туров в год.