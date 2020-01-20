В МГД предложили разработать новый стандарт внешнего вида московских библиотек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая предложила разработать новый стандарт для благоустройства внешнего вида столичных библиотек и прилегающих к ним территорий, сообщает РИА Новости.
"Библиотеки в спальных районах выглядят непривлекательно и не могут привлечь к себе новых пользователей. Это пристройка, как правило, панельная. Либо обшитая сайдингом, либо просто заштукатуренная серым цветом и с черными решетками на окнах, со страшным абсолютно крыльцом.... Сегодняшние библиотеки внешне не являются точкой притяжения, и зайти в них, просто проходя мимо, не хочется", – заявила Русецкая.
Она отметила, что выделяемое финансирование в основном расходуется на внутреннее развитие библиотек, однако заниматься внешним видом, в том числе обустройством территорий рядом с библиотеками, также необходимо.
Русецкая добавила, что финансовую помощь проекту должны будут оказать как департамент культуры, так и префектуры.
Депутат подчеркнула, что важно создать новый стандарт как внешнего вида библиотек, так и прилегающих территорий, который бы отвечал современным европейским и мировым требованиям.
В свою очередь, генеральный директор ГБУК Москвы "Мосразвитие" Тимур Вахитов уточнил, что работа над внешним обликом столичных библиотек уже ведется. Предполагаемая продолжительность проекта составляет 5 лет.
Однако Вахитов отметил, что в отношении благоустройства прилегающей к библиотеке территории ситуация может быть неоднозначной, так как зачастую пространства вокруг библиотек им не принадлежат.
Ранее Тимур Вахитов назвал самую активную группу пользователей столичных библиотек. Ими оказались дети в возрасте старше 10 лет.
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