В МГД предложили разработать новый стандарт внешнего вида московских библиотек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая предложила разработать новый стандарт для благоустройства внешнего вида столичных библиотек и прилегающих к ним территорий, сообщает РИА Новости.

"Библиотеки в спальных районах выглядят непривлекательно и не могут привлечь к себе новых пользователей. Это пристройка, как правило, панельная. Либо обшитая сайдингом, либо просто заштукатуренная серым цветом и с черными решетками на окнах, со страшным абсолютно крыльцом.... Сегодняшние библиотеки внешне не являются точкой притяжения, и зайти в них, просто проходя мимо, не хочется", – заявила Русецкая.

Она отметила, что выделяемое финансирование в основном расходуется на внутреннее развитие библиотек, однако заниматься внешним видом, в том числе обустройством территорий рядом с библиотеками, также необходимо.

Русецкая добавила, что финансовую помощь проекту должны будут оказать как департамент культуры, так и префектуры.

Депутат подчеркнула, что важно создать новый стандарт как внешнего вида библиотек, так и прилегающих территорий, который бы отвечал современным европейским и мировым требованиям.

В свою очередь, генеральный директор ГБУК Москвы "Мосразвитие" Тимур Вахитов уточнил, что работа над внешним обликом столичных библиотек уже ведется. Предполагаемая продолжительность проекта составляет 5 лет.

Однако Вахитов отметил, что в отношении благоустройства прилегающей к библиотеке территории ситуация может быть неоднозначной, так как зачастую пространства вокруг библиотек им не принадлежат.

Ранее Тимур Вахитов назвал самую активную группу пользователей столичных библиотек. Ими оказались дети в возрасте старше 10 лет.