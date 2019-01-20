В Свиблово в 2018 году благоустроили 17 дворов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Благоустройство 17 дворовых территорий проведено в Свиблово в 2018 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управы района.
"На территории района в 2018 году благоустроено 17 дворовых территорий: улица Амундсена дом № 14, проезд Русанова дома № 5 и 9, Лазоревый проезд дом № 20, улица Амундсена дом № 17 корпус 2, Берингов проезд дом № 4, проезд Нансена дом № 12 корпус 1 и дом № 12 корпус 2, улица Седова дом № 8, корпус 2, дом № 13 корпус 2 и дом № 17 корпус 2, улица Серебрякова дом № 7, улица Снежная дом № 14 корпус 1 и № 19, улица Нансена дом № 2 корпус 2, улица Седова дом 2-1, улица Снежная дом № 3А", – сказано в сообщении.
Программа благоустройства на прошлый год была сформирована на основании обращений и пожеланий жителей района. Были проведены обследования детских и спортивных площадок, асфальта, архитектуры.
Ранее сообщалось, что в районе Свиблово реконструируют медицинский центр. Власти Москвы одобрили изменения в правила землепользования и застройки.
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