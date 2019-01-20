Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

20 января, 20:37

В Свиблово в 2018 году благоустроили 17 дворов

город общество

20 января, 20:37

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Благоустройство 17 дворовых территорий проведено в Свиблово в 2018 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управы района.

"На территории района в 2018 году благоустроено 17 дворовых территорий: улица Амундсена дом № 14, проезд Русанова дома № 5 и 9, Лазоревый проезд дом № 20, улица Амундсена дом № 17 корпус 2, Берингов проезд дом № 4, проезд Нансена дом № 12 корпус 1 и дом № 12 корпус 2, улица Седова дом № 8, корпус 2, дом № 13 корпус 2 и дом № 17 корпус 2, улица Серебрякова дом № 7, улица Снежная дом № 14 корпус 1 и № 19, улица Нансена дом № 2 корпус 2, улица Седова дом 2-1, улица Снежная дом № 3А", – сказано в сообщении.

Программа благоустройства на прошлый год была сформирована на основании обращений и пожеланий жителей района. Были проведены обследования детских и спортивных площадок, асфальта, архитектуры.

Ранее сообщалось, что в районе Свиблово реконструируют медицинский центр. Власти Москвы одобрили изменения в правила землепользования и застройки.

город общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика