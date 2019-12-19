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Город

09:18

Посетители катков в парках могут арендовать поддерживающие стойки

город досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поддерживающие стойки появились на катках в парках столицы. Они помогут избежать падений на льду и будут поддерживать новичков по время обучения катанию. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Стойки выполнены в виде животных, персонажей из детских сказок и мультфильмов. В настоящее время арендовать их можно на 16 площадках с искусственным льдом, которые открылись в московских парках. Фигурки легко скользят и станут точкой опоры для тех, кто неуверенно чувствует себя на льду.

Взять ассистента могут посетители катка в саду "Эрмитаж". Для взрослых доступны ассистенты-медвежата, для детей – пингвины.

На катках Бабушкинского парка, сквера по Олонецкому проезду и парка "Митино" для детей до десяти лет можно взять фигурки в виде белок, мишек, миньонов, пингвинов и морских котиков.

Ранее сообщалось, что 24 декабря каток "Южный полюс" в "Лужниках" откроется после длительного перерыва.

Главное отличие "Южного полюса" от других столичных катков заключается в том, что его ледовая поверхность не разделяется на отдельные дорожки, а составляет единое целое. Пространство катка составляет 16 тысяч квадратных метров.

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