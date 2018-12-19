В "Зарядье" обустроят вытоптанные посетителями тропы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несколько популярных троп, вытоптанных посетителями, планируют обустроить в парке "Зарядье" в следующем сезоне, передает ТАСС. Об этом рассказал директор парка Павел Трехлеб.

По его словам, естественные новые тропы появляются регулярно. "Мы сейчас с департаментом ЖКХ прорабатываем вопрос, что, возможно, придется внести дополнения в концепцию парка и "узаконить" возникшие тропы. Мы смотрим, как потоки людей влияют на жизнедеятельность комплекса", – пояснил Трехлеб.

Он уточнил, что тропы укрепят и покроют гравием. Территории, где находятся высокие травянистые растения, степные зоны и зоны северного ландшафта, администрация парка огораживает. В некоторых местах, где растения вытаптываются растений, их быстро сажают заново, добавил директор парка.

"Зарядье" открыли в День города 9 сентября 2017 года. Он стал первым крупнейшим парком столицы, построенным в историческом центре за последние 70 лет.

В новогодние праздники парк украсят в стилистике "Щелкунчика". Со 2 по 8 января в концертном зале "Зарядье" будут показывать оперу-балет "Щелкунчик", которая объединит традиционные формы театральных представлений с цирком и новыми технологиями.