Новый пожарный вертолет получит МАЦ в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В распоряжении Московского авиационного центра (МАЦ) в 2019 году появится новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС, сообщил замглавы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ) Андрей Иванов.

"Это современная надежная техника, которая послужит во благо столицы и будет обеспечивать пожарную безопасность с воздуха. Он будет нести суточное дежурство вместе со спасателями на борту", – цитирует Иванова Агентство "Москва".

С вертолета можно будет производить высадку десантников на крыши высотных зданий Москвы с помощью лебедки без посадки воздушного судна.

Также вертолет будет способен переносить специализированные грузы и инженерное оборудование на внешней подвеске. Это может быть полезным, к примеру, при ЧС на электростанции.

"При подтоплениях территорий возможна переноска надводных и откачивающих воду спасательных средств", - добавил замруководителя ГОЧСиПБ.

Вертолет приобретен на замену выработавшему свой ресурс, уточнил директор ГКУ "МАЦ" Кирилл Святенко.

Сейчас в авиапарке МАЦ есть десять вертолетов, пять из которых – санитарные, четыре – пожарные и один – многофункциональный – для мониторинга.