Шоу-рум по реновации на ВДНХ будет открыт в новогодние каникулы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Шоу-рум квартир по программе реновации на ВДНХ будет доступен на новогодних каникулах во все дни, кроме 1,2 и 7 января.
Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, именно на выходные приходится большая часть посещений. По этой причине шоу-рум продолжит работать в каникулы, сообщает пресс-служба ведомства.
Ежедневно в будни шоу-рум приходит примерно 350 посетителей, а в выходные это число достигает 1,1–1,2 тысячи человек. "Во время зимних каникул многие москвичи приедут на ВДНХ, чтобы принять участие в
новогодних гуляниях, и мы не сомневаемся в том, что посещаемость шоу-рума будет высокой", – цитирует Левкина пресс-служба ведомства.
Он добавил, что с момента открытия шоу-рума в нем побывали свыше 36 тысяч москвичей. Каждый месяц шоу-рум посещают примерно 11 тысяч человек. 70 процентов гостей положительно отозвались об экспозиции. Многие высказали пожелания сделать балкон на кухне с более низкими порогами, раковину в туалете, гардеробные во всех квартирах, поменять конфигурацию коридора и кладовки.
Шоу-рум на ВДНХ находится на главной аллее рядом с павильоном "Космос". Работает он без выходных с 10:00 до 19:00. В шоу-руме представлены образцы однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир с отделкой комфорт-класса.
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