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17:09

Родителей могут обязать показывать документы в детских комнатах

город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Мосгордумы подготовили обновленную редакцию законопроекта, который регламентирует работу детских игровых комнат в торговых центрах. Об этом сообщает пресс-служба столичного парламента.

Согласно документу, присматривать за детьми не смогут лица, у которых отсутствует медицинская книжка, признанные недееспособными, а также судимые за "преступления против личности, основ конституционного строя, мира и безопасности человечества".

Законопроект закрепляет обязанность родителя предъявить паспорт и сообщить способы оперативной связи с ним, поскольку "есть случаи, когда родители оставляют детей в игровых комнатах и за ними не возвращаются".

В случае принятия документ вступит в силу через месяц после официального опубликования. Это позволит бизнесу собрать необходимые разрешения и перейти на новый формат работы детских комнат, заключают депутаты.

Ранее шестимесячную девочку оставили на улице Щепкина в центре Москвы. Полиция возбудила уголовное дело об оставлении в опасности. Девочку осмотрели врачи, проведены все необходимые диагностические исследования. Там сообщили, что ребенок активен, не боится взрослых и идет на контакт.

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