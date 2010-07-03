Жилой дом на 80 квартир построят в Кунцеве по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жилой дом построят в районе Кунцево по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Односекционный жилой дом возведут по адресу: Бобруйская улица, владение 15/1. В доме разместятся 80 квартир, из них две квартиры оборудуют для маломобильных жителей.

В новых квартирах будет выполнена полная внутренняя отделка. На полу будет уложен ламинат, стены оклеят обоями под покраску. В санузлах установят всю необходимую сантехнику.

На первом этаже расположатся нежилые помещения для центра информирования населения. Рядом с домом оборудуют детскую игровую и спортивную площадки, а также пространство для отдыха. По всей территории разобьют газоны, высадят цветы и зеленые насаждения.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.

