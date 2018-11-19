Дворы района Арбат благоустроили на средства от платных парковок

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

На средства от платных парковок благоустроили уже несколько дворов столичного района Арбат, сообщает Агентство "Москва".

Как уточнили в АМПП, работы проводились на улице Арбат и Новинском бульваре, в Сивцев Вражек переулке, в Трубниковском и Большом Николопесковском переулках, а также в Спасопесковском сквере. Там обустроили детские площадки, высадили деревья и кустарники, отремонтировали газоны и тротуары.

Все работы проводятся с учетом пожеланий москвичей, которые могут выбрать понравившийся проект на портале "Активный гражданин" или обратиться к муниципальным депутатам района.

Ранее сообщалось, что дополнительные средства, собранные с водителей за платные парковки в Москве после вероятного повышения тарифов, будут также направлены на благоустройство районов столицы.

За текущий период 2018 года на благоустройство районов за счет платных парковок было направлено 4,2 миллиарда рублей. Решение о таком распределении средств было принято мэром Москвы и правительством с первого дня введения платных парковок.

На эти средства в районах и улицах, где собираются средства, создаются парки, детские площадки и доступная среда для маломобильных граждан.