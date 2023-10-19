Москва онлайн покажет высадку тюльпанов на Поклонной горе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

20 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за тем, как на Поклонной горе проходит высадка луковиц тюльпанов. Подробнее о работах расскажет заместитель начальника культурно-исторического комплекса "Поклонная гора" ГБУ "Автомобильные дороги" Владимир Винокуров.

Городские службы начали высаживать тюльпаны на столичных клумбах, чтобы луковицы растений успели пустить корни до наступления морозов.

В городе планируется высадить 15 миллионов тюльпанов разных сортов, в том числе "Стронг Голд", "Апельдорн", "Роял Вирджин" и "Шуга Лав". Цветы будут желтого, багряно-красного, белого и нежно-розового цветов.

Смотрите прямую трансляцию 20 октября в 09:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.