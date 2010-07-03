Северный вестибюль станции "Спартак" открыли на вход

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Северный вестибюль станции московского метро "Спартак" начал работать в нормальном режиме, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Ранее вестибюль закрывали на вход из-за футбольного матча "Спартак" – "Рубин", который проходит на стадионе "Открытие-Арена".

Станция «Спартак» работает в штатном режиме. Северный и южный вестибюли открыты для входа и выхода пассажиров. — Московское метро (@MetroOperativno) 19 октября 2019 г.



Накануне открыли второй, западный вестибюль станции "Хорошевская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Таким образом, завершилась интеграция БКЛ со станцией "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии.