Стадион для регби обустроили в Зеленограде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стадион для регби обустроили в районе Савелки в Зеленограде, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Там привели в порядок неухоженное поле между 5-м микрорайоном и Ленинградским шоссе, которое регбисты использовали для тренировок и соревнований.

В ходе работ специалисты уложили искусственный газон, установили новые ворота, сделали трибуну для зрителей, возвели модульное здание с раздевалками, душевыми и судейскими комнатами, а также установили опоры освещения.

Возле стадиона обустроили поле для мини-футбола.

Ранее Сергей Собянин обсудил развитие районов Москвы. Он осмотрел территорию будущего транспортно-пересадочного узла в Выхине, а также обсудил, как можно было бы улучшить инфраструктуру района Вешняки.