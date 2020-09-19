Более 3,6 тысячи человек приняли участие в "Московской акватории"

Фото: Агентство «Москва»/Александр Авилов
Более 3 600 человек приняли участие в спортивном мероприятии "Московская акватория" в центре столицы, сообщает пресс-служба департамента транспорта.
Событием дня стал костюмированный SUP-парад. Более 1 тысяч человек в карнавальных нарядах прошли по воде на бордах 4,5 километра от причала "Третьяковский" через фонтаны к памятнику Петра I на Стрелке и обратно.
В профессиональных SUP-гонках за победу поборолись 40 спортсменов, в любительской – 100. На территории мероприятия работали стенды спортивных магазинов и прокатных компаний.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов надеется, что в следующем сезоне удастся провести большой фестиваль и соревнования на воде.
"Недавно мы открыли Северный речной вокзал, он тоже будет одной из площадок, которую мы рассматриваем для мероприятий. А к 2022 году планируем запустить речные трамваи для регулярного движения", – сказал заммэра.
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