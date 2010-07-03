Шиферные крыши в Москве заменят на более современные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шиферные крыши заменят в многоквартирных домах столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Это необходимая мера, так как такое покрытие становится хрупким, появляются трещины и сколы, расшатываются гвозди. Из-за этого шиферные листы могут стать подвижными и не выдержать снега.

Их заменят на скатные металлические кровли из оцинкованной стали, выполненные по современным технологиям. 40 крыш уже обновили, всего до конца года работы проведут на более чем 160 крышах. В ремонте обязательно участвует представитель собственников.

Помимо этого, утеплят чердачные перекрытия, чтобы восстановить температурно-влажностный режим. Это предотвратит образование наледи и сосулек.

В августе заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что запланированные на 2019 год работы по благоустройству завершены на 90%. В порядок приводят около 4,5 тысячи объектов, в том числе дворовые территории. Порядка 255 особо значимых крупных объектов близятся к завершению.