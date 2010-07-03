В пойме Яузы реконструировали эстрадную площадку "Певческое поле"

08:53
08:53
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Эстрадную площадку "Певческое поле" в пойме реки Яузы в Южном Медведкове реконструировали, сообщает портал мэра и правительства Москвы
Она находится недалеко от пересечения проезда Дежнева с Заповедной улицей. Площадка открылась больше 10 лет назад для выступлений воспитанников детской музыкальной хоровой школы "Весна". Там выступают музыкальные коллективы, проходят городские фестивали и праздники.
Зрительский зал оборудовали заново, отремонтировали подпорные стены и лестницы, амфитеатр облицевали плиткой. На бетонные скамейки уложили деревянные панели, установили новое ограждение.
Сцену оборудовали подсветкой, ее основание тоже привели в порядок. Там появился новый павильон, так что для выступлений артистов детской хоровой школы можно устанавливать разборные подмостки.
Первоначальный облик не поменялся. Амфитеатр, как и раньше, состоит из 20 рядов с местами для более чем 1500 зрителей.
На месте снесенного недостроенного горнолыжного комплекса организуют зону для тихого отдыха. Там появятся ротонда и стометровая прогулочная галерея, которая станет частью большой экотропы со смотровыми площадками на холмах. Для детей обустроят большую игровую площадку (900 квадратных метров) и еще пять поменьше. Работы должны закончить в этом году.
В августе депутат Мосгордумы Алексей Шапошников попросил Сергея Собянина обсудить создание природного-исторического комплекса парк "Яуза". Предполагается, что там можно будет проводить культурно-массовые мероприятия, ухаживать за особо охраняемыми природными территориями. Возможно и объединение всей территории вдоль Яузы. Мэр предложение одобрил, но отметил, что нужно узнать мнение жителей.
Вдоль реки Яуза прокладывают пешеходный маршрут
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