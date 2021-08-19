В московских СИЗО вновь стали действовать меры по борьбе с COVID-19

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В столичных СИЗО вновь стали действовать меры по борьбе с коронавирусом, они введены с 13 августа по 11 сентября. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
"С 13 августа по 11 сентября в следственных изоляторах УФСИН России по Москве введены режимно-ограничительные мероприятия. С 13 августа прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных осуществляется только в СИЗО-7. Во всех следственных изоляторах столицы приостановлен прием передач, кроме передач лекарственных средств и предметов медицинского назначения", – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что также ограничен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебные заседания и следственные действия. Это привело к увеличению количества судебных заседаний, проводимых с использованием средств видео-конференц-связи. Кроме того, ФСИН не будет предоставлять возможность заключенным краткосрочных и длительных свиданий с родственниками и близкими.
"К тому же ограничен вход на территорию учреждений представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, членов общественной наблюдательной комиссии и иных лиц. Следователи, дознаватели и адвокаты (защитники) посещают подозреваемых, обвиняемых и осужденных в помещениях комнат для краткосрочных свиданий, общаются через стекло", – добавили в ведомстве.
Допуск сотрудников правоохранительных органов в СИЗО осуществляется только при наличии средств индивидуальной защиты (маски, бахилы и перчатки). Также ФСИН приостановила прием граждан по личным вопросам руководства подведомственных учреждений.
Как объясняют в ведомстве, такие меры "продиктованы необходимостью защиты подозреваемых, обвиняемых и осужденных от проникновения инфекции в СИЗО". В целях предотвращения заноса и распространения коронавируса в учреждениях уголовно-исполнительной системы Москвы организован "комплекс других санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".
Ранее в Следственном комитете РФ не исключили возможность проведения следственных действий в онлайн-формате.
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