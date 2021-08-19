Свыше 500 праздничных плакатов украсят Москву ко Дню флага России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столицу ко Дню Государственного флага России украсят более 500 праздничных плакатов в цветах триколора, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно в честь Дня флага РФ мы украшаем город в цветах российского триколора. В этом году более 500 праздничных плакатов будут размещены на билбордах вдоль основных магистралей, остановочных павильонах и афишных стендах. На фасаде здания Государственной Думы РФ появится декоративное панно с флагами и памятной датой", – рассказал он.
По словам вице-мэра, бело-сине-красные флаговые композиции будут размещены на Большом Москворецком, Большом Каменном, Большом Устьинском, Крымском, Новоарбатском и Бородинском мостах.
Кроме того, 18–22 августа на медиафасадах домов на Новом Арбате и Центрального телеграфа будут транслироваться видеоролики, посвященные празднику. По словам Бирюкова, также на Новом Арбате и Тверской улице вечером 22 августа включат художественную подсветку в цветах флага России.
Ранее первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина предложила главе Банка России Эльвире Набиуллиной наносить изображения российского триколора на банковские карты. По ее мнению, такая мера должна стать средством воспитания патриотизма среди россиян.
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